NBA: Donovan Mitchell acuerda una extensión de contrato de 4 años y 273 millones de dólares con los Cavaliers.

Donovan Mitchell ha acordado una extensión de contrato de cuatro años y 273 millones de dólares con los Cleveland Cavaliers de la NBA , según informó a The Associated Press el martes una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque la extensión aún no se había anunciado. El martes fue el primer día en que los Cavaliers podían ofrecerle la extensión a Mitchell. Al siete veces All-Star le quedaban dos temporadas de contrato y podría haber esperado a renovar hasta el próximo verano, cuando sería elegible para un contrato supermáximo de cinco años por valor de 350 millones de dólares.

La extensión incluye una opción de jugador de 76 millones de dólares para la temporada 2030-31 y una bonificación completa por intercambio, dijo la fuente.

“Me encanta estar aquí. No sé cómo decirlo de otra manera. No tengo ninguna duda de que estos chicos pueden lograrlo. Tenemos asuntos pendientes”, dijo Mitchell el 25 de mayo después de que los Cavaliers fueran barridos por los New York Knicks en las finales de la Conferencia Este .

Por ahora, es el cuarto contrato más grande en términos de valor total en la historia de la NBA, detrás del contrato de 314 millones de dólares que Boston le dio a Jayson Tatum, el acuerdo de 285 millones de dólares que los Celtics le dieron a Jaylen Brown, quien ahora juega para Filadelfia, y el acuerdo de 276 millones de dólares que Nikola Jokic tiene actualmente con Denver.

Números de Donovan Mitchell la temporada pasada en la NBA

Mitchell, de 29 años, lideró a los Cavaliers la temporada pasada hasta su primera final de conferencia desde 2018. Promedió 27,9 puntos, 5,7 asistencias y 4,5 rebotes durante la temporada regular, además de 26 puntos en los playoffs.

Mitchell promedia 26,7 puntos en cuatro temporadas con Cleveland desde que fue traspasado por los Utah Jazz en 2022.

La extensión de contrato de Mitchell es la primera de una serie de movimientos que probablemente realicen los Cavaliers. Existe la posibilidad de que LeBron James regrese a la franquicia de su ciudad natal , a la que llevó a su primer campeonato en 2016. James Harden, a quien los Cavaliers adquirieron en la fecha límite de traspasos, también está considerando un nuevo contrato para permanecer en Cleveland tras rechazar su opción de jugador para la temporada 2026-27.

FUENTE: NBA