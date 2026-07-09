MUNDIAL 2026 Fútbol Internacional -  9 de julio de 2026 - 09:20

Selección de España vs Bélgica: Fecha, hora y dónde seguir cuartos del Mundial 2026

La selección de España recibirá a Bélgica en el duelo de cuartos de final del Mundial 2026, repasa la previa.

Selección de España vs Bélgica: Fecha

Selección de España vs Bélgica: Fecha, hora y dónde seguir cuartos del Mundial 2026

La selección de España llevó a cabo este miércoles su primer entrenamiento en Los Ángeles con la mente puesta en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica, en una sesión en la que Luis de la Fuente recuperó a sus dos centrales titulares, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí.

Ninguno de ellos se ejercitó sobre el césped en Dallas en la sesión de recuperación tras la victoria 0-1 ante Portugal en octavos y este miércoles confirmaron que llegan a los cuartos de final sin problemas, tras cumplir el plan previsto y evitar riesgos.

Bélgica buscará clasificar a semifinales, llegando como uno de los no favoritos.

España vs Bélgica: Fecha, hora y dónde seguir

  • Fecha: Viernes, 10 de julio de 2026
  • Hora: 2:00 pm
  • Lugar: Estadio Los Ángeles
  • Dónde seguir: RPC Radio, en la página web de RPCTV.com y redes sociales de Deportes RPC
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