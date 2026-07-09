Selección de España vs Bélgica: Fecha, hora y dónde seguir cuartos del Mundial 2026

La selección de España llevó a cabo este miércoles su primer entrenamiento en Los Ángeles con la mente puesta en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica, en una sesión en la que Luis de la Fuente recuperó a sus dos centrales titulares, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí.
Bélgica buscará clasificar a semifinales, llegando como uno de los no favoritos.
España vs Bélgica: Fecha, hora y dónde seguir
- Fecha: Viernes, 10 de julio de 2026
- Hora: 2:00 pm
- Lugar: Estadio Los Ángeles
- Dónde seguir: RPC Radio, en la página web de RPCTV.com y redes sociales de Deportes RPC