Selección de España vs Bélgica: Fecha, hora y dónde seguir cuartos del Mundial 2026

La selección de España llevó a cabo este miércoles su primer entrenamiento en Los Ángeles con la mente puesta en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica, en una sesión en la que Luis de la Fuente recuperó a sus dos centrales titulares, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí.

Ninguno de ellos se ejercitó sobre el césped en Dallas en la sesión de recuperación tras la victoria 0-1 ante Portugal en octavos y este miércoles confirmaron que llegan a los cuartos de final sin problemas, tras cumplir el plan previsto y evitar riesgos.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse