Mundial 2026: Partidos para hoy 9 de julio en cuartos de final

A pesar de que ambas selecciones juegan los cuartos de final del Mundial 2026 a 5.500 kilómetros de distancia de París, la capital francesa será este jueves por la noche epicentro del Francia-Marruecos, catalogado de "alto riesgo" por las autoridades del país.
Para hacer frente a los previsibles tumultos durante y después del partido, que comienza a las 20.00 GMT (22.00 horas en Francia), el Gobierno francés prevé blindar las calles de París y de otras grandes ciudades con un dispositivo que movilizará hasta 20.000 policías y gendarmes en todo el territorio nacional, unos 8.000 desplegados en la capital.
Partido para hoy en el Mundial 2026
- 3:00 pm, Francia vs Marruecos, Boston