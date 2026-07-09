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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  9 de julio de 2026 - 08:07

Mundial 2026: Partidos para hoy 9 de julio en cuartos de final

La selección de Francia y Marruecos serán los protagonistas del jueves de fútbol del Mundial 2026 en su choque de cuartos de final.

Mundial 2026: Partidos para hoy 9 de julio en cuartos de final

Mundial 2026: Partidos para hoy 9 de julio en cuartos de final

A pesar de que ambas selecciones juegan los cuartos de final del Mundial 2026 a 5.500 kilómetros de distancia de París, la capital francesa será este jueves por la noche epicentro del Francia-Marruecos, catalogado de "alto riesgo" por las autoridades del país.

La principal razón es el precedente de diciembre de 2022, cuando los dos equipos ya se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Catar, y hubo serios incidentes, el más grave la muerte de un adolescente de 14 años en Montpellier (sur de Francia).

Para hacer frente a los previsibles tumultos durante y después del partido, que comienza a las 20.00 GMT (22.00 horas en Francia), el Gobierno francés prevé blindar las calles de París y de otras grandes ciudades con un dispositivo que movilizará hasta 20.000 policías y gendarmes en todo el territorio nacional, unos 8.000 desplegados en la capital.

Partido para hoy en el Mundial 2026

  • 3:00 pm, Francia vs Marruecos, Boston
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