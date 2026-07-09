Mundial 2026: Partidos para hoy 9 de julio en cuartos de final

A pesar de que ambas selecciones juegan los cuartos de final del Mundial 2026 a 5.500 kilómetros de distancia de París, la capital francesa será este jueves por la noche epicentro del Francia-Marruecos, catalogado de "alto riesgo" por las autoridades del país.

La principal razón es el precedente de diciembre de 2022, cuando los dos equipos ya se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Catar, y hubo serios incidentes, el más grave la muerte de un adolescente de 14 años en Montpellier (sur de Francia).

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