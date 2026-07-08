El Senado paraguayo condena las expresiones racistas de Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé.

El Senado de Paraguay condenó este miércoles "las expresiones discriminatorias y racistas" de Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé , con una resolución que salió adelante pese al apoyo que brindaron esta jornada a la legisladora otros senadores.

Después de una deliberación de más de 5 horas, la Cámara Alta aprobó por mayoría la resolución, en la que también manifestó su "absoluto rechazo" a toda forma de racismo y discriminación y remarcó que los dichos de Amarilla no representan la posición de esta cámara del Congreso del país suramericano.

Amarilla encendió la polémica el pasado sábado al afirmar en sus redes sociales que Mbappé "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente, Emmanuel Macron, consideraron racistas.

La legisladora reaccionó así después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia, con marcador 0-1, y precisamente definido por un gol de penalti de Mbappé, quien según la senadora paraguaya mantuvo una actitud "prepotente" durante el partido.

En el pleno de este miércoles, la legisladora volvió a elevar el tono y aseveró que el futbolista es un "hijo de puta", al recordar que negó el saludo al guardameta Orlando Gill al finalizar el choque.

Asimismo, apuntó que se niega a referirse a su "soñada" Francia como la "tierra de Mbappé".

"Me niego a reducir esta historia, toda esa enorme Francia, todo ese enorme legado cultural, artístico, democrático, a Mbappé", dijo.

Críticas a Kylian Mbappé

No fue la única: la senadora Yolanda Paredes respaldó la postura de Amarilla e indicó que Mbappé fue "racista y xenofóbico" contra los jugadores paraguayos, a los que, afirmó, trató de "humillar" durante el partido.

"Si no fue capaz de elaborar un gol, de meter un gol, no me vengan después con un tuit condenando a una ciudadana paraguaya por la inutilidad de él mismo dentro de la cancha", dijo.

De igual manera, lamentó que la ONU haya declarado a favor de Mbappé, pero que no se haya pronunciado contra los ataques que, consideró, profirió el jugador francés contra los jugadores paraguayos.

"Yo quiero saber en qué parte de la película Paraguay es inferior a Francia", preguntó.

En la misma línea declaró el senador Líder Amarilla, quien afirmó que los paraguayos fueron "humillados" antes, durante y después del partido de octavos de final ante Francia.

En este sentido, restó hierro a los dichos de su colega al apuntar que la senadora estaba "ofendida" y que por ello expresó "de manera natural su disconformidad".

"No con los términos apropiados que a lo mejor debía utilizar, no con los términos aprobados por la sociedad actual (...), expresó la indignación del pueblo paraguayo por el menosprecio de los jugadores franceses, en especial de Mbappé", señaló.

Por el contrario, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, criticó las declaraciones de Amarilla y le recomendó transformarse en "dueña de su silencio".

"Para mí las publicaciones de la senadora no están mal, están malísimas y no representan lo que piensan la mayoría de los paraguayos", dijo elevando una tarjeta roja que sacó "a todos los que están a favor del racismo".

FUENTE: EFE