Harry Kane sufrió una rotura del ligamento sindesmótico del tobillo izquierdo durante el partido de la Bundesliga que el FC Bayern disputó en casa contra el 1. FC Köln el viernes por la noche. El cuerpo médico del FC Bayern confirmó la lesión. Por lo tanto, el jugador de 33 años estará de baja durante los próximos meses.
FÚTBOL Fútbol Internacional - 20 de noviembre de 2026 - 18:19
Harry Kane será baja por varias semanas con el Bayern Múnich
El Bayern Múnich envió un informe sobre la lesión de Harry Kane y de Michael Olise, repasa detalles.
¿Qué sucedió con Harry Kane y Michael Olise?
A Michael Olise le han diagnosticado una contusión en la parte delantera del pie. El delantero francés recibirá tratamiento en los próximos días.
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