La Federación Panameña de Fútbol hizo oficial el enfrentamiento amistoso entre la selección de Panamá de Thomas Christiansen y Perú en el mes de diciembre en la ciudad de Cusco.

Perú recibirá a "La Roja" el próximo 9 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad de Cusco.

Jugadores del plano local para disputar el duelo con la selección de Panamá

El partido, que no entra en las denominadas fechas FIFA, se jugará con un plantel conformado en su mayoría con jugadores del plano local provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El encuentro forma parte del cierre de calendario futbolístico del 2026 para el fútbol panameño en sus selecciones nacionales.

Panamá llega al partido ubicado en la posición 45, mientras que el onceno peruano aparece en el puesto 52, según el último ranking FIFA.

La última vez que Panamá disputó un partido amistoso como visitante ante Perú fue el pasado 16 de enero del 2022, en la ciudad de Lima, en un encuentro que concluyó empatado con marcador de 1-1, gracias a un tanto de Abdiel Ayarza para la escuadra panameña.

FUENTE: FEPAFUT