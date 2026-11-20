Premundial U12 de Béisbol: Panamá se estrena con triunfo ante Puerto Rico

El derecho mundialista caminó en gran forma y Noah Araúz produjo 3 anotaciones, suficientes para que Panamá sacara un triunfo de 7 carreras por 1 sobre Puerto Rico en su debut del Premundial U12 de Béisbol que se puso en marcha esta mañana en la Academia IPL en Guerra, República Dominicana.

Rodríguez trabajó 5.0 entradas con 4 aislados imparables, con una carrera que fue limpia, sin boletos y 4 abanicados para llevarse el triunfo, poniendo a Panamá en una buena posición para pensar en avanzar a la Súper Ronda.

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Noah Araúz dio de 4-3 con tres remolques para comandar el ataque de Panamá ante los boricuas.

Panamá U12 hizo 7 carreras en la alta de la segunda entrada con 7 imparables y jugando sin errores. Puerto Rico hizo 1 en la baja de la primera para cerrar su producción, sumando 4 hits y 4 errores.

Los mejores al bate por Panamá fueron Noah Araúz de 4-3, Alams Rodríguez de 1-1 con 2 remolques, Nelson Robledo de 3-1, Kendrick Salina de 3-1 y Armando Stanziola de 3-1.

Gana el partido Alams Rodríguez y Carlos Pérez trabaja la sexta para finalizar el partido, sin carreras, con un hit y 3 ponchados. Para este martes Panamá se mide a Perú, a las 1:30 p.m.

FUENTE: EFEBEIS