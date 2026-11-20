Xavi Espart ha firmado su renovación con el FC Barcelona hasta 2030, formalizando así una progresión meteórica en los últimos meses desde su incorporación al primer equipo y su consolidación como una pieza importantísima en el lateral.

En un acto celebrado en las oficinas del Spotify Camp Nou, con la presencia del presidente Joan Laporta, el '12' azulgrana ha rubricado el acuerdo que se anunció el pasado mes de octubre y que le vincula con el Club de su vida durante tres temporadas más.

El joven culé Xavi Espart y un nuevo capítulo

Desde su llegada a La Masia en el verano de 2015, su evolución le ha llevado hasta el momento actual. Tras crecer como uno de los centrocampistas más prometedores del fútbol base azulgrana y consolidarse como un lateral polivalente en la élite, debutó con el primer equipo en marzo de este mismo 2026. Fue en los últimos minutos en St. James' Park, en los octavos de final de la Champions, en el primero de los seis partidos que disputó la pasada temporada.

Xavi Espart ha expresado su ilusión por seguir creciendo en el club de su vida durante el acto de su renovación. El joven azulgrana no ha escondido su sueño de ganar todos los títulos con el primer equipo, especialmente la Champions League. Ambicioso y consciente del camino que todavía tiene por delante, Espart tiene claro que debe seguir mejorando, aprovechar las oportunidades y trabajar con la misma actitud y confianza que le han acompañado hasta ahora.

FUENTE: FC Barcelona