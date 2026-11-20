La emoción de la NFL 2026-2027 continúa con la Semana 11 de la temporada regular, que presenta una cartelera de 14 partidos entre el jueves 19 y el lunes 23 de noviembre.
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Indianapolis Colts 3-26 Houston Texans
Domingo 22 de noviembre
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Arizona Cardinals vs Kansas City Chiefs — 1:00 p.m. por COS
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New Orleans Saints vs Chicago Bears — 1:00 p.m.
Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions — 1:00 p.m. por ÚNICOS
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Tennessee Titans vs Dallas Cowboys — 1:00 p.m.
Baltimore Ravens vs Carolina Panthers — 1:00 p.m.
Miami Dolphins vs Buffalo Bills — 1:00 p.m. por la señal de RPC
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Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles — 1:00 p.m.
New York Jets vs Los Angeles Chargers — 4:05 p.m.
Las Vegas Raiders vs Denver Broncos — 4:25 p.m.
Jacksonville Jaguars vs New York Giants — 4:25 p.m. por COS
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Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers — 8:20 p.m.
Lunes 23 de noviembre
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Cincinnati Bengals vs Washington Commanders — 8:15 p.m.