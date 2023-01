Ivana Knoll confiesa que recibió mensajes de varios jugadores

"Algunos de los jugadores pedían perdón por lo de mañana antes del partido... ¡Yo no respondía hasta que perdían!", añadió. Reveló también que no le interés a ningún mensaje porque tiene clara sus intenciones. "Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo", sostuvo.

Durante la Copa del mundo Ivana Knoll causó un gran furor, donde aumentó considerablemente sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde ha alcanzado la cifra de 3.6 millones de seguidores.