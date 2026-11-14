Jamaica de "vivo" a México en la Liga de Naciones CONCACAF

La selección de Jamaica consiguió una importante victoria por 3-2 sobre México este sábado 14 de noviembre, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF, disputado en el Estadio Nacional de Kingston.

Los Reggae Boyz aprovecharon su condición de locales para imponerse al vigente campeón del torneo y viajarán con una ventaja mínima al compromiso de vuelta, donde se definirá el clasificado a las semifinales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El conjunto jamaicano abrió el marcador al minuto 27 gracias a un autogol del defensor mexicano Jesús Gallardo, resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

En la segunda mitad, Jamaica amplió su ventaja con una anotación de Renaldo Cephas al minuto 46, mientras que Richard King, al 63, colocó el 3-0 que parecía encaminar una victoria más cómoda para los caribeños.

Sin embargo, México reaccionó en el tramo final del encuentro. Gilberto Mora descontó al minuto 70 y posteriormente Julián Quiñones marcó al 81, acercando al conjunto dirigido por Rafael Márquez en el marcador.

Pese a los esfuerzos del combinado mexicano por conseguir la igualdad, Jamaica logró conservar la ventaja y terminó celebrando una victoria importante ante su afición.

México buscará remontar en Monterrey

Con este resultado, Jamaica llegará al encuentro de vuelta con una ventaja de un gol, mientras que México estará obligado a remontar para mantener vivas sus aspiraciones de defender el título continental.

El compromiso decisivo se disputará el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, donde ambas selecciones buscarán asegurar su clasificación a las semifinales.