MAREA ROJA Marea Roja -  14 de noviembre de 2026 - 21:04

Michael Amir Murillo: "Estamos en nuestro campo, tenemos nuestra gente y queremos ganar"

"Tenemos que marcar los goles y llevarnos la victoria mañana”, afirmó Michael Amir Murillo previo al Panamá vs Curazao.

Michael Amir Murillo

Michael Amir Murillo

FOTO / FPF

“Estoy convencido de que ese es el camino, obviamente la forma en la que terminamos el partido fue muy buena para nosotros”, comentó, expresó Michael Amir Murillo quien acompañó a Thomas Christiansen en la conferencia de prensa previo al Panamá vs Curazao.

El defensor también dejó claro que el grupo tiene plena confianza en conseguir el resultado que necesita jugando en casa, con el respaldo de la afición panameña.

“Estamos en nuestro campo, tenemos nuestra gente y queremos ganar, es lo único que tenemos en mente, tenemos que marcar los goles y llevarnos la victoria mañana”, afirmó Murillo.

Mañana se juega el pase al Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF y el pase directo a la Copa Oro 2027.

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