Michael Amir Murillo: "Estamos en nuestro campo, tenemos nuestra gente y queremos ganar"

“Estoy convencido de que ese es el camino, obviamente la forma en la que terminamos el partido fue muy buena para nosotros”, comentó, expresó Michael Amir Murillo quien acompañó a Thomas Christiansen en la conferencia de prensa previo al Panamá vs Curazao.
“Estamos en nuestro campo, tenemos nuestra gente y queremos ganar, es lo único que tenemos en mente, tenemos que marcar los goles y llevarnos la victoria mañana”, afirmó Murillo.
Mañana se juega el pase al Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF y el pase directo a la Copa Oro 2027.