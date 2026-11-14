CAI vs Tauro FC: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Playoffs del Apertura 2026 de la LPF

El CAI se medirá ante el Tauro FC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez en los Playoffs del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

El equipo del "West" terminó segundo en la conferencia Oeste con 26 puntos, a cuatro del San Francisco.

Por su parte los de Pedregal se ubicaron terceros en la conferencia Este con 24 puntos, tres menos que el Árabe Unido y a 12 del Plaza Amador.

En este torneo se enfrentaron el 28 de agosto en la jornada 6 con victoria para el Tauro 2-1 con los tantos de Cristian Quintero y Joel Barría. Por su parte Jordan Girón anotó el descuento.

Fecha, hora y dónde ver CAI vs Tauro FC en los Playoffs del Apertura 2026 de la LPF