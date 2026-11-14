Thomas Christiansen: "El objetivo es ganar, no pensar en el gol fuera de casa"

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló en Conferencia de Prensa previo al duelo de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones CONCACAF ante Curazao.

Entre los temas que destacó Christiansen está Michael Amir Murillo y la posibilidad de jugar como central por derecha.

"Es una opción posible, buena, pero en ese momento también era un poco una necesidad, teníamos la baja de José Córdoba, Ramos que vino con un problema pero para mi o es raro, ya ha jugado en esa demarcación", destacó Thomas.

Thomas Christiansen habló del tema delanteros

"El partido en Curazao fue complicado, los delanteros en punta tenían un marcaje importante, solido, por eso también al llevarse uno o dos centrales dejaban mucho más espacio para otros jugadores, por eso teníamos llegas con Harvey, con Jorge, también buenos movimientos de ruptura con Fulo, pero bueno nos hubiera gustado que los delanteros los tuviesen , pero da igual quien meta los goles, quien los genera, lo importante es que hay que meterlos", añadió.

El seleccionador hispano danés también destacó que el objetivo es ganar y no pensar en el gol de visitante.