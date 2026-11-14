LPF: Partidos de Playoffs del Apertura 2026

QiLPF: Partidos de Playoffs del Apertura 2026 FOTO / LPF

Quedaron definidos los cruces de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) a la espera de las semifinales.

El CD Plaza Amador y el San Francisco FC lograron su cupo directo a semifinales tras liderar la Conferencia Este y Oeste respectivamente.

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Partidos de playoffs del Apertura 2026 de la LPF Martes 17 de noviembre Árabe Unido vs Veraguas United en el Estadio Armando Dely Valdés a las 8:30 P.M. El ganador de esta llave se enfrenta al San Francisco. Miércoles 18 de noviembre CAI vs Tauro FC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 8:30 P.M. por la señal de RPC El ganador enfrentará en semifinales al CD Plaza Amador.