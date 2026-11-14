LPF: Partidos de Playoffs del Apertura 2026

Quedaron definidos los cruces de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) a la espera de las semifinales.
Partidos de playoffs del Apertura 2026 de la LPF
Martes 17 de noviembre
- Árabe Unido vs Veraguas United en el Estadio Armando Dely Valdés a las 8:30 P.M.
El ganador de esta llave se enfrenta al San Francisco.
Miércoles 18 de noviembre
- CAI vs Tauro FC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 8:30 P.M. por la señal de RPC
El ganador enfrentará en semifinales al CD Plaza Amador.