LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  14 de noviembre de 2026 - 20:00

LPF: Partidos de Playoffs del Apertura 2026

Quedaron definidos los cruces de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) a la espera de las semifinales.

QiLPF: Partidos de Playoffs del Apertura 2026

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Quedaron definidos los cruces de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) a la espera de las semifinales.

El CD Plaza Amador y el San Francisco FC lograron su cupo directo a semifinales tras liderar la Conferencia Este y Oeste respectivamente.

Partidos de playoffs del Apertura 2026 de la LPF

Martes 17 de noviembre

  • Árabe Unido vs Veraguas United en el Estadio Armando Dely Valdés a las 8:30 P.M.

El ganador de esta llave se enfrenta al San Francisco.

Miércoles 18 de noviembre

  • CAI vs Tauro FC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 8:30 P.M. por la señal de RPC

El ganador enfrentará en semifinales al CD Plaza Amador.

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