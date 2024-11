Jorge Serrano habla de la Selección de Panamá: "En algún momento me van a dar la oportunidad"

Mejor selección de Centroamérica

El extremo del Motagua señaló: "No puedo hablar cosas que no son, uno tiene que hablar de la realidad, y la realidad es que Panamá está arriba de los dos en ese ámbito, por los números, ya que se han clasificado a los dos últimos Final Four y en la Copa América avanzaron a Cuartos de Final. No podemos minimizar a Honduras tampoco sabiendo de que es un equipo mundialista y que ha tenido grandes jugadores como Pavón, Amado, Costly y muchos que veía jugar cuando estaba pequeño".

Regreso a la Selección de Panamá

"La verdad en ese tema estoy tranquilo, contento de dónde estoy en Motagua, creo que cuando llegué yo estaba con la selección siempre y en cada oportunidad que me daban aparecía con goles y asistencias; esto es de trabajar, ser constante, en algún momento me van a dar la oportunidad y creo que los que están lo están haciendo bien".