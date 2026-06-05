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MAREA ROJA Mundial 2026 -  5 de junio de 2026 - 06:47

Thomas Christiansen reveló a sus favoritos para ganar el Mundial 2026

El técnico Thomas Christiansen tiene a sus favoritos para ganar el Mundial 2026, conoce los detalles en una entrevista que dio a EFE.

 Thomas Christiansen reveló a sus favoritos para ganar el Mundial 2026

 Thomas Christiansen reveló a sus favoritos para ganar el Mundial 2026

EFE/André Coelho

El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen brindó una entrevista a EFE donde dio detalles desde su llegada al país y la clasificación al Mundial 2026, además dio a sus favoritos para ganar la Copa del Mundo

Thomas Christiansen revela sus favoritos para ganar el Mundial 2026

¿Nació en Dinamarca, pero fue internacional con España. ¿Cómo ve a la selección de Luis de la Fuente para el Mundial?

"Favorita la veo. A Francia, Inglaterra, Alemania, Brasil, Argentina… entre estas selecciones va a estar el campeón del mundo".

Sobre la clasificación y próxima participación de Panamá, el entrenador manifestó estar orgulloso y feliz por lo que ha logrado y ahora vivir un sueño en el Mundial 2026.

"Una sensación muy buena. Feliz y orgulloso de esa clasificación para el Mundial como técnico. Es el evento deportivo más importante. Ser partícipe te llena de orgullo. Ahora toca competir y dejar a Panamá en un buen lugar".

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