Mundial 2026: Jugadores recibirán unos 5 mil dólares diarios de la FIFA por jugar

Cada jugador que participe en la fase final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá percibirá unos 5.000 dólares (unos 4.300 euros) por día y el colectivo de clubes se repartirá 5 millones$ (unos 4,3 millones de euros), de acuerdo al memorando firmado con los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), anunció este viernes la FIFA.

Aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo, la FIFA recordó que los 355 millones$ (unos 307 millones€) acordados como parte del renovado mememorando y que supone un aumento del 70 % respecto a 2022, se dividirán en dos fondos, ya que, además de los que jueguen la fase final, también se beneficiarán los participantes en la clasificación.

¿Cuánto recibirán las selecciones en el Mundial 2026?

En total se han reservado 100 millones$ (unos 86 millones€) para los clubes que liberaron jugadores para la fase preliminar, que se repartirán por jugador y por partido. A raíz de los 905 partidos clasificatorios, la retribución prevista asciende a unos 2.360$ (unos 2.040€) por futbolista y encuentro disputado.

Los clubes cuyos jugadores jueguen en la última fase, del 11 de junio al 19 de julio, se repartirán otros 250 millones$ (unos 216 millones€).

La FIFA precisó que los pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego y que se prevé una asignación mínima de 5.000$ (unos 4.140€) por jugador y día.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que "miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día a la formación y desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en la Copa Mundial de la FIFA".

"Mediante al Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que por primera vez se incluyen todos los partidos de clasificación, más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la competición. De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional", dijo en un comunicado.