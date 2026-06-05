Orlando Mosquera: "Somos Panamá, no nos sobra nada, ningún equipo es fácil"

El portero de la selección de Panamá Orlando Mosquera dio declaraciones previo al partido amistoso ante Bosnia y Herzegovina y destacó el trabajo que viene haciendo el grupo con los dos primeros amistosos.
Orlando Mosquera sobre el sacrificio de cada uno
"La clave siempre será el compromiso y el sacrificio que pongamos en cada partido, somos Panamá y no nos sobra nada, ningún partido es fácil, ninguna selección lo es, nuestra clave es sacrificarnos todo".
El arquero titular destacó el esfuerzo que viene haciendo el país en llevar fanáticos a otras partes del mundo para apoyarlos.
"La afición de los demás siempre nos supera, pero ahora Panamá está llevando a más gente en cada partido, y para nosotros eso es importante, igual nos enfocamos en lo que tenemos que hacer".