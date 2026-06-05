Orlando Mosquera: "Somos Panamá, no nos sobra nada, ningún equipo es fácil"

El portero de la selección de Panamá Orlando Mosquera dio declaraciones previo al partido amistoso ante Bosnia y Herzegovina y destacó el trabajo que viene haciendo el grupo con los dos primeros amistosos.

"Contra Brasil intentamos, con Dominicana también, sabemos que los equipos que nos vamos a enfrentar son de buen nivel vamos a ver vídeos para ver donde podemos hacerle daño a cada rival y de allí parte nuestro esquema táctico, dependiendo del rival, y no dejaremos de jugar como lo veníamos haciendo".

Orlando Mosquera sobre el sacrificio de cada uno

"La clave siempre será el compromiso y el sacrificio que pongamos en cada partido, somos Panamá y no nos sobra nada, ningún partido es fácil, ninguna selección lo es, nuestra clave es sacrificarnos todo".

El arquero titular destacó el esfuerzo que viene haciendo el país en llevar fanáticos a otras partes del mundo para apoyarlos.

"La afición de los demás siempre nos supera, pero ahora Panamá está llevando a más gente en cada partido, y para nosotros eso es importante, igual nos enfocamos en lo que tenemos que hacer".