MAREA ROJA Marea Roja -  5 de junio de 2026 - 11:01

Orlando Mosquera: "Somos Panamá, no nos sobra nada, ningún equipo es fácil"

El portero Orlando Mosquera fue el encargado de hablar en rueda de prensa previo al duelo ante Bosnia y Herzegovina.

Orlando Mosquera: Somos Panamá

Orlando Mosquera: "Somos Panamá, no nos sobra nada, ningún equipo es fácil"

Orlando Mosquera en IG

El portero de la selección de Panamá Orlando Mosquera dio declaraciones previo al partido amistoso ante Bosnia y Herzegovina y destacó el trabajo que viene haciendo el grupo con los dos primeros amistosos.

"Contra Brasil intentamos, con Dominicana también, sabemos que los equipos que nos vamos a enfrentar son de buen nivel vamos a ver vídeos para ver donde podemos hacerle daño a cada rival y de allí parte nuestro esquema táctico, dependiendo del rival, y no dejaremos de jugar como lo veníamos haciendo".

Orlando Mosquera sobre el sacrificio de cada uno

"La clave siempre será el compromiso y el sacrificio que pongamos en cada partido, somos Panamá y no nos sobra nada, ningún partido es fácil, ninguna selección lo es, nuestra clave es sacrificarnos todo".

El arquero titular destacó el esfuerzo que viene haciendo el país en llevar fanáticos a otras partes del mundo para apoyarlos.

"La afición de los demás siempre nos supera, pero ahora Panamá está llevando a más gente en cada partido, y para nosotros eso es importante, igual nos enfocamos en lo que tenemos que hacer".

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