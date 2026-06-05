MAREA ROJA Marea Roja -  5 de junio de 2026 - 06:32

Aníbal Godoy se une a la concentración de la selección de Panamá en San Luis

La selección de Panamá ya se encuentra en San Luis donde tiene amistoso contra Bosnia y Herzegovina y fueron recibidos por Aníbal Godoy.

Aníbal Godoy 

Aníbal Godoy 

La selección de Panamá de Thomas Christiansen llegó este jueves en horas de la noche a San Luis para el duelo amistoso ante Bosnia y Herzegovina de este sábado y a su llegada la esperaba el capitán Aníbal Godoy.

La FPF compartió el momento en el que los convocados entraban al hotel y se encontraron con la sorpresa que su capitán se uniría al grupo, luego de ser baja de los amistosos contra Brasil y República Dominicana por lesión.

Aníbal Godoy jugará su último Mundial

El jugador panameño es uno de los pocos que repetirá Copa del Mundo luego de Rusia 2018, pero ahora con más responsabilidad al llevar la cinta de capitán y en su posible adiós de la selección de Panamá.

El grupo descansará para el reconocimiento de cancha de este viernes previo al partido del sábado.

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