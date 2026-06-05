Aníbal Godoy se une a la concentración de la selección de Panamá en San Luis

La selección de Panamá de Thomas Christiansen llegó este jueves en horas de la noche a San Luis para el duelo amistoso ante Bosnia y Herzegovina de este sábado y a su llegada la esperaba el capitán Aníbal Godoy.
Aníbal Godoy jugará su último Mundial
El jugador panameño es uno de los pocos que repetirá Copa del Mundo luego de Rusia 2018, pero ahora con más responsabilidad al llevar la cinta de capitán y en su posible adiós de la selección de Panamá.
El grupo descansará para el reconocimiento de cancha de este viernes previo al partido del sábado.