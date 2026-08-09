Josué Vergara se estrena como goleador en el KAA Gent en la Jupiler Pro League

El KAA Gent comenzó con el pie derecho su participación en la temporada 2026-2027 de la Jupiler Pro League, al imponerse al Mechelen donde el panameño Josué Vergara anotó.

El conjunto de Gent aprovechó su condición de local en el Planet Group Arena para quedarse con los tres puntos y firmar un estreno positivo en el campeonato belga. El partido marcó el inicio de una nueva campaña para ambos equipos en la máxima categoría del fútbol de Bélgica.

Uno de los protagonistas del encuentro fue Tiago Araújo, quien apareció en el marcador para darle ventaja al conjunto local. Aprovechó una mala salida del portero, para tomar el balón un rematar fuertemente.

El Gent mantuvo la intensidad y encontró nuevamente el camino del gol por medio de Josué Vergara, quien amplió la diferencia y permitió a los locales encaminar el partido hacia una importante victoria en el comienzo de la competición. El espigado delantero recibió un pase desde la izquierda, controló y giró para rematar con su pierna derecha al lado izquierdo del portero.

Próximos partidos del Gent

El triunfo representa un impulso importante para el Gent, que buscará mantener este buen comienzo en las próximas jornadas de la liga belga. El calendario del equipo contempla ahora recibir al IFK en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación a la Conference League el próximo jueves 13 de agosto y en liga una visita ante el RAAL La Louvière el próximo 16 de agosto, antes de recibir al OH Leuven el 22 de agosto.