LPF: CD Plaza Amador se lleva el Clásico ante Tauro con agónico gol

El CD Plaza Amador protagonizó una remontada espectacular este sábado al derrotar 3-2 al Tauro FC en una nueva edición del Clásico Nacional, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

El encuentro, disputado en el COS Sports Plaza, tuvo todos los ingredientes de un clásico: goles, intensidad, alternativas en el marcador y un desenlace dramático que se definió prácticamente en la última jugada.

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El conjunto plazino tomó ventaja al minuto 16, cuando José Murillo recibió un pase de Kairo Walters y sacó un potente remate desde fuera del área que superó al guardameta José Guerra.

Tauro FC reaccionó y encontró el empate al minuto 27. Jan Carlos Vargas aprovechó un tiro libre ejecutado por Ángel Orelien y, con un cabezazo, mandó el balón al fondo de las redes para colocar el 1-1.

Sin embargo, Plaza Amador volvió a golpear antes del descanso. Al minuto 34, José Murillo apareció nuevamente como protagonista y, con otro disparo desde fuera del área, consiguió su segundo tanto de la noche para poner el 2-1.

Con esa ventaja se marcharon los equipos al descanso, aunque el partido estaba lejos de quedar definido.

Tauro FC reaccionó y empató

En la segunda mitad, el conjunto taurino adelantó líneas en busca del empate y consiguió nivelar nuevamente el marcador para establecer el 2-2 luego de un tanto de Cristian Quintero.

Yoameth Murillo apareció en el último suspiro

En el minuto 90+6, cuando el empate parecía sentenciado, Yoameth Murillo recibió un pase desde el sector derecho y, de primera intención, remató abajo hacia el palo lejano del guardameta taurino.

El balón terminó en el fondo de la portería y Plaza Amador consiguió una espectacular victoria por 3-2.

Tras este resultado, los dirigidos por Mario Méndez llegan a 7 puntos, mientras que los de Gonzalo Soto se quedan con 2.