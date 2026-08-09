Newton Williams vuelve a ser protagonista en victoria del Saprissa

El Deportivo Saprissa consiguió una importante victoria por 2-0 sobre Puntarenas FC, en la tercera jornada del Torneo de Apertura 2026 de Costa Rica, con Jefferson Brenes como gran protagonista al marcar doblete para el conjunto morado y otra gran actuación de Newton Williams .

El mediocampista costarricense abrió el marcador al minuto 35, cuando apareció para darle ventaja al conjunto visitante y permitir que Saprissa se marchara al descanso con el 1-0 a su favor. El equipo morado supo manejar el encuentro y mantuvo a raya los intentos de Puntarenas por encontrar la igualdad.

En la segunda parte, Saprissa buscó ampliar la diferencia y encontró nuevamente a Brenes. Al minuto 73, el volante apareció para marcar su segundo tanto de la noche y sentenciar el triunfo morado por 2-0. En esta ocasión, el gol contó con la asistencia del panameño, quien participó en la jugada que terminó con la definición de Brenes.

La victoria representa un nuevo impulso para Saprissa en el inicio del Apertura 2026. El conjunto morado venía de derrotar 2-1 a San Carlos en la segunda jornada, partido en el que precisamente el panameño Newton Williams fue protagonista al marcar un doblete.

Asistencia de Newton Williams