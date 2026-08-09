Giovany Herbert brilló en Ucrania con golazo y asistencia para Kryvbas

El futbolista panameño Giovany Herbert fue protagonista en la segunda jornada de la Premier League de Ucrania, al contribuir con un gol y una asistencia en la victoria del FC Kryvbas 3-1 sobre el Zorya .

El encuentro, disputado en Kyiv, tuvo un desenlace particular, ya que los cuatro goles del compromiso fueron anotados por jugadores del Kryvbas, incluyendo un autogol que permitió al Zorya ponerse momentáneamente en ventaja.

El Zorya tomó la delantera al minuto 30 después de que Jimmy Mpanzu enviara el balón a su propia portería. Sin embargo, el Kryvbas reaccionó con contundencia en la segunda mitad y terminó remontando el marcador.

La igualdad llegó al minuto 56 por intermedio de Assan Ceesay, quien devolvió al conjunto visitante al partido. Cuatro minutos más tarde apareció Giovany Herbert para marcar el segundo tanto del Kryvbas y completar la remontada con un disparo desde fuera del área.

El panameño volvió a demostrar su importancia ofensiva y participó directamente en otro de los goles de su equipo, aportando una asistencia para que Roy Nawi sentenciara el encuentro al minuto 65.

El otro panameño en el equipo fue Joseph Jones, quien ingresó sobre el final del encuentro.