Leagues Cup: Rayados vencen al Inter Miami en emotivo partido sin Lionel Messi

Los Rayados de Monterrey remontó este sábado un gol inicial de Rodrigo De Paul con dianas del belga Hugo Cuypers y del uruguayo Diego Rossi y triunfó por 2-1 en el campo de un Inter Miami sin Lionel Messi, ausente por el fallecimiento de su padre, para relanzarse en la Leagues Cup.

En un NU Stadium de Miami volcado con Messi, que viajó a Argentina después de la muerte de su padre, Jorge, el Inter Miami se adelantó en el luminoso, pero fue remontado en la segunda mitad y vio complicarse notablemente sus ambiciones de avanzar en la Leagues Cup.

El club de Florida había comenzado el torneo, del que fue campeón en 2023, con victoria 4-2 contra el Atlético San Luis, pero esta derrota le obliga a ganar en la tercera jornada a León y a esperar resultados favorables para plantarse en los cuartos de final.

Sin el uruguayo Luis Suárez, que cumple una suspensión de seis partidos por escupir a un rival en la final de la Leagues Cup del año pasado, el Inter Miami sucumbió en el minuto 90 ante Monterrey.

De Paul, gol y dedicatoria a Lionel Messi

El equilibrio lo rompió De Paul, exjugador del Atlético Madrid, entre otros equipos, con un perfecto disparo raso desde fuera del área ajustado a un poste y lo celebró quitándose la camiseta para enseñar una elástica de Messi.

El centrocampista argentino mostró durante varios segundos el número 10 de Messi y por el estadio los aficionados mostraron varias pancartas de apoyo al delantero rosarino.

"Sonreímos contigo y lloramos contigo. Messi, nunca caminarás solo", se leía en una de ellas.

Pero todo cambió en la reanudación. A los 47 minutos, el exdelantero del Chicago Fire Hugo Cuypers igualó el partido y Monterrey empujó con todo para hacerse con la victoria.

El conjunto mexicano necesitaba ganar en los noventa minutos para darse una oportunidad de avanzar en el torneo, y lo logró en el 90, cuando un centro de Ricardo Chávez fue aprovechado por Diego Rossi, que superó al meta dentro del área pequeña para el definitivo 2-1 de Rayados.

En el tiempo añadido, el argentino Lucas Ocampos fue inicialmente expulsado con roja directa por una presunta falta sobre Sergio Reguilón, pero el árbitro cambió de decisión tras revisar las imágenes a pie de campo y al ver que no había contacto.

Pese a tocar el balón, el colegiado enseñó igualmente una tarjeta amarilla a Ocampos por la jugada con su excompañero en el Sevilla Reguilón.

FUENTE: EFE