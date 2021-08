Kepa, la apuesta ganadora de Tuchel en la Supercopa

No pudo hacer nada contra el poste de Gerard Moreno en el primer lanzamiento, pero acertó en el segundo intento para atajar el penal de Aissa Mandi.

Luego recibió una tarjeta amarilla por intentar intimidar a Pervis Estupiñán antes de su disparo a puerta, sin efecto, ya que el ecuatoriano anotó fácilmente. Después estuvo cerca de detener el lanzamiento de Moi Gómez, pero el balón, bien colocado, entró en la red.

- Parada decisiva -

Kepa se fue al lado equivocado en los intentos de Dani Raba y Juan Foyth, pero logró la atajada decisiva en el último golpeo del Villarreal, el del capitán del 'Submarino Amarillo' Raúl Albiol.

El portero vasco solo tuvo tiempo de lanzar un grito de alegría, mezclado de rabia mientras golpeaba el balón con el puño, antes de ser alcanzado rápidamente por Mendy, el meta al que sustituyó pero que, sin que le importara, fue uno de los primeros en abrazarle.

La genialidad de Tuchel dio sus frutos: ha ganado un partido, un título, pero sobre todo la confianza de su portero, que viene de una temporada horrible relegado al banquillo.

- A veces, va demasiado lejos -

Enfadando a su exentrenador Maurizio Sarri y a los hinchas 'Blues' después de su negativa a salir delante de los 80.000 aficionados de Wembley en los últimos minutos de la final de la Copa de la Liga perdida, en los penaltis, en febrero de 2019 ante Manchester City, Kepa está ganando de nuevo la confianza de los 'Blues'.

Un incidente que sobrepasó al jugador, y que hoy lamenta.

"Saber cómo superar los malos partidos y los comentarios negativos es parte de nuestro trabajo. Pero a veces va demasiado lejos. Decir que un jugador ha cometido un error no importa, pero cuando se usa la crítica para hacer daño o se escriben mentiras que no tienen nada que ver con el fútbol, hay líneas que se cruzan", explicó el portero formado en el Athletic Bilbao en una carta abierta publicada a finales de julio en The Players Tribune.

Aunque esta tanda de penales no tiene por objeto alterar la jerarquía de los porteros del Chelsea en el futuro inmediato, Tuchel ha logrado su golpe de póquer: justo antes del comienzo del campeonato inglés, Kepa parece estar otra vez tan comprometido como cualquier otro jugador 'blue'.

FUENTE: AFP