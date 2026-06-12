Mundial 2026: Estados Unidos golea en su estreno en casa ante Paraguay FOTO / EFE

La Selección de Estados Unidos inició con gran pie el Mundial 2026 luego de golear en casa a Paraguay con un contundente 4-1.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino dominó la mayor parte del encuentro, principalmente en la primera parte donde ya ganaban 3-0.

El equipo de las "Barras y las estrellas" tomó ventaja temprano en el marcador luego de una jugada iniciada por Weston McKennie que cedió a la izquierda para Christian Pulisic que se quitó rivales, la cedió atrás para la aparición de McKennie que metió un pase a un lado y en propia meta apareció para anotar Damián Bobadilla.

Sobre la media hora de partido, Christian Pulisic recibió un pase por izquierda, metió el centro al medio para la llegada de Folarin Balogun que de primera remató para el gol.

Sobre el final de la primera parte, apareció un pase filtrado de Tillman para Balogun que ganó el duelo en el uno contra uno, para recortar hacia su izquierda y rematar al ángulo superior derecho del portero Gill.

En el último cuarto de hora, los de Alfaro descontaron gracias al juego directo luego que el balón le quedara Enciso que pasó para Mauricio Magalhaes que remató cruzado.

Sobre el final del partido, Gio Reyna cerró la cuenta con un golazo de "tres dedos" para la goleada norteamericana.

Próximo partido de Estados Unidos en el Mundial 2026

El siguiente partido de Estados Unidos será el viernes 19 de junio ante Australia a las 2:00 P.M.