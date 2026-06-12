MLB: Daniel Espino recibe llamado de los Guardianes de Cleveland

Los Guardianes de Cleveland ascendieron al prospecto panameño de 25 años, Daniel Espino , para el inicio de la serie de la MLB contra los Tigres de Detroit este viernes.

Espino, actualmente prospecto 15 de la franquicia, hará su esperado debut en las Grandes Ligas trabajando desde el bullpen, según informes.

El canalero fue el prospecto número 1 en la posición de pitcher de la organización, pero lamentablemente las lesiones que sufrió en Ligas menores frenaron su desarrollo por mucho tiempo.

Detroit y Cleveland se estarán enfrentando esta tarde en el Progressive Field (6:10 pm).

El sueño de Daniel Espino de llegar a la MLB

A pesar que su carrera se ha visto afectada por lesiones, incluyendo múltiples cirugías en el hombro derecho, además de estar fuera de acción las campañas 2023-2024, el derecho que fue tomado en el puesto 24 del Draft del 2019 por 2.5 millones de dólares, cumpliera el sueño de todo pelotero: llegar a Las Mayores.

Con pitcheos en recta que tocan la 100 mph, Daniel subirá a MLB después de tener los siguientes números con los Clippers de Columbus (Triple A Cleveland) en el 2026: Récord de 1-1, efectividad de 5.30 en 18.2 episodios, 29 ponches, 15 bases por bolas, 17 imparables, 11 carreras (11 limpias) y 2 cuadrangulares.