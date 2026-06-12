Mundial 2026: Alineaciones de Estados Unidos y Paraguay en el grupo D

Estados Unidos y Paraguay confirmaron sus alineaciones titulares para el partido correspondiente a la primera jornada del Grupo D de la Copa Mundial 2026 , un duelo que marcará el debut de ambas selecciones en la máxima cita del fútbol mundial.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino apostará por una mezcla de juventud y experiencia para iniciar su camino mundialista frente a su afición. El capitán Christian Pulisic liderará el ataque estadounidense junto a Folarin Balogun y Malik Tillman, mientras que Tyler Adams y Weston McKennie comandarán el mediocampo.

Por su parte, la selección paraguaya de Gustavo Alfaro buscará dar el golpe en su regreso a una Copa del Mundo. La Albirroja confiará en el liderazgo de Gustavo Gómez en defensa y en el talento ofensivo de Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria para intentar sumar sus primeros puntos en el torneo.

Alineación oficial de Estados Unidos

Matt Freese

Alex Freeman

Chris Richards

Tim Ream

Antonee Robinson

Tyler Adams (C)

Weston McKennie

Sergiño Dest

Malik Tillman

Christian Pulisic

Folarin Balogun

Director técnico: Mauricio Pochettino.

Alineación oficial de Paraguay

Orlando Gill

Juan Cáceres

Gustavo Gómez (C)

Omar Alderete

Junior Alonso

Andrés Cubas

Damián Bobadilla

Diego Gómez

Miguel Almirón

Julio Enciso

Antonio Sanabria

Director técnico: Gustavo Alfaro.

El encuentro abre la actividad del Grupo D, integrado además por Australia y Turquía. Un triunfo en el debut podría representar una ventaja importante en la carrera por los boletos a los octavos de final, por lo que se espera un partido intenso desde el primer minuto entre dos selecciones que llegan con grandes aspiraciones al Mundial 2026.