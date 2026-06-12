Mundial 2026: Alineaciones de Estados Unidos y Paraguay en el grupo D

Estados Unidos y Paraguay confirmaron sus alineaciones titulares para el partido correspondiente a la primera jornada del Grupo D de la Copa Mundial 2026, un duelo que marcará el debut de ambas selecciones en la máxima cita del fútbol mundial.
Por su parte, la selección paraguaya de Gustavo Alfaro buscará dar el golpe en su regreso a una Copa del Mundo. La Albirroja confiará en el liderazgo de Gustavo Gómez en defensa y en el talento ofensivo de Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria para intentar sumar sus primeros puntos en el torneo.
Alineación oficial de Estados Unidos
- Matt Freese
- Alex Freeman
- Chris Richards
- Tim Ream
- Antonee Robinson
- Tyler Adams (C)
- Weston McKennie
- Sergiño Dest
- Malik Tillman
- Christian Pulisic
- Folarin Balogun
Director técnico: Mauricio Pochettino.
Alineación oficial de Paraguay
- Orlando Gill
- Juan Cáceres
- Gustavo Gómez (C)
- Omar Alderete
- Junior Alonso
- Andrés Cubas
- Damián Bobadilla
- Diego Gómez
- Miguel Almirón
- Julio Enciso
- Antonio Sanabria
Director técnico: Gustavo Alfaro.
El encuentro abre la actividad del Grupo D, integrado además por Australia y Turquía. Un triunfo en el debut podría representar una ventaja importante en la carrera por los boletos a los octavos de final, por lo que se espera un partido intenso desde el primer minuto entre dos selecciones que llegan con grandes aspiraciones al Mundial 2026.