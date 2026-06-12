Mundial 2026: Alineaciones de Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina para el primer partido del grupo B de la fase de grupos del Mundial 2026 presentaron sus alineaciones para el arranque de este encuentro.
El entrenador apostará por Maxime Crépeau bajo los tres palos. La defensa estará integrada por Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles y Alistair Johnston. En el mediocampo aparecerán el capitán Stephen Eustáquio y Ismaël Koné, mientras que más adelantados estarán Liam Millar y Tajon Buchanan. En ataque, la responsabilidad goleadora recaerá sobre Jonathan David y Tani Oluwaseyi.