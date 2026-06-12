Mundial 2026: Alineaciones de Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Once titular de Canadá para el Mundial 2026. RPC Deportes

Las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina para el primer partido del grupo B de la fase de grupos del Mundial 2026 presentaron sus alineaciones para el arranque de este encuentro.

Alineación de Canadá vs Bosnia y Herzegovina en su debut en el Mundial 2026 La alineación inicial de Bosnia y Herzegovina está conformada por: Nikola Vasilj en la portería; Tarik Muharemovi, Sead Kolašinac (capitán) y Nikola Kati en defensa; Benjamin Tahirovi, Amar Dedi, Ivan Baši, Nail Omerovi Memi y Esmir Bajraktarevi en el mediocampo; mientras que Ermedin Demirovi liderará el ataque.

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