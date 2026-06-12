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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  12 de junio de 2026 - 13:10

Mundial 2026: Alineaciones de Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Repasen las alineaciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina para el primer partido de este grupo en el Mundial 2026.

Once titular de Canadá para el Mundial 2026. 

Once titular de Canadá para el Mundial 2026. 

RPC Deportes

Las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina para el primer partido del grupo B de la fase de grupos del Mundial 2026 presentaron sus alineaciones para el arranque de este encuentro.

Alineación de Canadá vs Bosnia y Herzegovina en su debut en el Mundial 2026

La alineación inicial de Bosnia y Herzegovina está conformada por: Nikola Vasilj en la portería; Tarik Muharemovi, Sead Kolašinac (capitán) y Nikola Kati en defensa; Benjamin Tahirovi, Amar Dedi, Ivan Baši, Nail Omerovi Memi y Esmir Bajraktarevi en el mediocampo; mientras que Ermedin Demirovi liderará el ataque.

El entrenador apostará por Maxime Crépeau bajo los tres palos. La defensa estará integrada por Richie Laryea, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles y Alistair Johnston. En el mediocampo aparecerán el capitán Stephen Eustáquio y Ismaël Koné, mientras que más adelantados estarán Liam Millar y Tajon Buchanan. En ataque, la responsabilidad goleadora recaerá sobre Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

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