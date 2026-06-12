El FC Barcelona demanda a Florentino Pérez

El FC Barcelona informa que en el día de hoy ha sido presentada la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de querella por un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal contra el Presidente del Real Madrid, Sr. Florentino Pérez, a raíz de las manifestaciones sobre el Caso Negreira realizadas por el mismo en la rueda de prensa del pasado día 12 de mayo y en una entrevista a un medio de comunicación el día siguiente.