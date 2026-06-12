LALIGA Fútbol Internacional -  12 de junio de 2026 - 11:32

El FC Barcelona demanda a Florentino Pérez

El FC Barcelona demandó a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por sus declaraciones sobre el Caso Negreira.

El FC Barcelona demanda a Florentino Pérez

El FC Barcelona demanda a Florentino Pérez

Foto: FC Barcelona

El FC Barcelona informa que en el día de hoy ha sido presentada la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de querella por un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal contra el Presidente del Real Madrid, Sr. Florentino Pérez, a raíz de las manifestaciones sobre el Caso Negreira realizadas por el mismo en la rueda de prensa del pasado día 12 de mayo y en una entrevista a un medio de comunicación el día siguiente.

El objetivo de la demanda del FC Barcelona

El objetivo de esta demanda es que el Sr. Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del Club.

En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal.

FUENTE: FC BARCELONA

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