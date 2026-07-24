Liga de Naciones CONCACAF: Definen grupos y formato del torneo 26-27

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) realizó el sorteo oficial de la Liga de Naciones CONCACAF 2026/27 en un evento transmitido en vivo desde Miami, Florida.

La ceremonia fue presentada por Mariah Ramharack y Fernando Palomo, y contó con la presencia del presidente de Concacaf, Victor Montagliani, además de los exseleccionados Jaime Penedo, de Panamá, y Billy Forbes, de Islas Turcas y Caicos.

La quinta edición del certamen se jugará durante las Ventanas FIFA de septiembre-octubre y noviembre de 2026. Posteriormente, el torneo concluirá en marzo de 2027 con las Finales de la Liga A y, como principal novedad, con la disputa por primera vez de campeonatos centralizados para las Ligas B y C.

Un torneo dividido en tres ligas

La competencia mantendrá su estructura de tres divisiones (Ligas A, B y C), con las selecciones ubicadas de acuerdo con su desempeño en la edición anterior y el sistema de ascensos y descensos.

Liga A

La máxima categoría estará integrada por 16 selecciones nacionales. Las 12 peor ubicadas en el Ranking de Concacaf disputarán una Fase de Grupos bajo un sistema suizo, distribuidas en dos grupos de seis equipos. Cada selección jugará cuatro encuentros, dos en casa y dos como visitante.

Grupo A

Costa Rica

Haití

Trinidad y Tobago

Curazao

Nicaragua

República Dominicana

Grupo B

Honduras

Jamaica

Guatemala

Surinam

Martinica

El Salvador

Al finalizar la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada sector avanzarán a los cuartos de final, donde se enfrentarán a las cuatro selecciones que acceden directamente gracias a su posición en el Ranking de Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Los cruces de cuartos de final quedarán definidos de la siguiente manera:

CF1: Cuarto mejor clasificado vs. Mejor primer lugar.

CF2: Tercer mejor clasificado vs. Segundo mejor primer lugar.

CF3: Segundo mejor clasificado vs. Mejor segundo lugar.

CF4: Mejor clasificado vs. Segundo mejor segundo lugar.

Esta fase se disputará a partidos de ida y vuelta durante noviembre de 2026. Los vencedores avanzarán al Final Four, programado para celebrarse en el SoFi Stadium de Los Ángeles en marzo de 2027.

Liga B

La segunda división reunirá a 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos de cuatro equipos. Durante las Ventanas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, cada país disputará seis partidos bajo un formato de ida y vuelta.

Grupo A

Guyana

Puerto Rico

Dominica

Islas Caimán

Grupo B

Guadalupe

Bermudas

Santa Lucía

Barbados

Grupo C

Cuba

Granada

San Cristóbal y Nieves

Bonaire

Grupo D

Guayana Francesa

San Vicente y las Granadinas

Belice

Sint Maarten

Los encuentros se desarrollarán en sedes centralizadas, un formato implementado para reducir los desplazamientos y facilitar la organización de la competencia. En septiembre los partidos serán organizados por la tercera selección mejor ubicada del grupo; en octubre por la segunda mejor clasificada y en noviembre por la cabeza de serie.

Los cuatro campeones de grupo clasificarán al Campeonato de la Liga B, donde se disputará el título de la categoría.

Liga C

La Liga C estará integrada por nueve selecciones, repartidas en tres grupos de tres equipos. Cada combinado enfrentará dos veces a sus rivales durante la Ventana FIFA de septiembre-octubre, acumulando cuatro partidos en total.

Grupo A

Montserrat

Islas Turcas y Caicos

Islas Vírgenes Británicas

Grupo B

Antigua y Barbuda

Aruba

Anguila

Grupo C

Saint Martin

Bahamas

Islas Vírgenes Estadounidenses

Al igual que en la Liga B, todos los compromisos se jugarán en sedes centralizadas, siendo anfitriona la selección con mejor ranking de cada grupo.

Los tres líderes de grupo, junto al mejor segundo lugar, avanzarán al Campeonato de la Liga C para disputar el título.

Sistema de ascensos y descensos

La competencia mantendrá el mecanismo de promoción y relegación entre categorías.

Liga A: Los equipos que finalicen en el quinto y sexto lugar de sus respectivos grupos descenderán a la Liga B.

Los equipos que finalicen en el quinto y sexto lugar de sus respectivos grupos descenderán a la Liga B. Liga B: Los cuatro campeones de grupo ascenderán a la Liga A, mientras que los últimos lugares de cada grupo perderán la categoría y jugarán en la Liga C.

Los cuatro campeones de grupo ascenderán a la Liga A, mientras que los últimos lugares de cada grupo perderán la categoría y jugarán en la Liga C. Liga C: Los tres campeones de grupo y el mejor segundo lugar lograrán el ascenso a la Liga B.

Calendario oficial de la Liga de Naciones CONCACAF

Liga A

Fase de Grupos: 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

Cuartos de Final: del 9 al 17 de noviembre de 2026.

Final Four: del 25 al 28 de marzo de 2027.

Liga B

Fase de Grupos: del 21 de septiembre al 6 de octubre y del 9 al 17 de noviembre de 2026.

Campeonato de la Liga B: del 22 al 30 de marzo de 2027.

Liga C

Fase de Grupos: del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

Campeonato de la Liga C: del 22 al 30 de marzo de 2027.

Camino hacia la Copa Oro 2027

Además de definir a los campeones de cada categoría, la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 también será el torneo clasificatorio para la Copa Oro 2027. La confederación informó que los criterios oficiales de clasificación serán anunciados próximamente.