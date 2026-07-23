El Real Madrid presentó la segunda camiseta para la temporada 2026-27 Foto: Real Madrid

El Real Madrid y adidas presentan la segunda equipación para la temporada 2026-27. Es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual.

@adidasfootball pic.twitter.com/JmSX3pFj36 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2026 La camiseta presenta un sutil patrón geométrico con las iniciales del club e incorpora un moderno cuello con un ribete en blanco roto. Además, cuenta con el logotipo del trébol de adidas, que conecta la innovación en el rendimiento de élite con la cultura futbolística y el estilo fuera del campo.

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