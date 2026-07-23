El Real Madrid presentó la segunda camiseta para la temporada 2026-27

El Real Madrid y adidas presentan la segunda equipación para la temporada 2026-27. Es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual.
¿Dónde comprar la nueva camiseta del Real Madrid?
Diseñada para la máxima competición, posee la última tecnología climacool+ de adidas, que gestiona la humedad y optimiza la ventilación para mantener a los jugadores frescos. La nueva camiseta ya está disponible en las tiendas oficiales del Real Madrid, en tiendas adidas seleccionadas y en adidas.com/football.
FUENTE: REAL MADRID