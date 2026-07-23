FUTBOL Fútbol Internacional -  23 de julio de 2026 - 07:38

El Real Madrid presentó la segunda camiseta para la temporada 2026-27

El Real Madrid y adidas presentan la segunda camiseta para la temporada 2026-27 con sus estrellas luciéndola de forma elegante.

El Real Madrid presentó la segunda camiseta para la temporada 2026-27

El Real Madrid presentó la segunda camiseta para la temporada 2026-27

Foto: Real Madrid

El Real Madrid y adidas presentan la segunda equipación para la temporada 2026-27. Es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual.

La camiseta presenta un sutil patrón geométrico con las iniciales del club e incorpora un moderno cuello con un ribete en blanco roto. Además, cuenta con el logotipo del trébol de adidas, que conecta la innovación en el rendimiento de élite con la cultura futbolística y el estilo fuera del campo.

¿Dónde comprar la nueva camiseta del Real Madrid?

Diseñada para la máxima competición, posee la última tecnología climacool+ de adidas, que gestiona la humedad y optimiza la ventilación para mantener a los jugadores frescos. La nueva camiseta ya está disponible en las tiendas oficiales del Real Madrid, en tiendas adidas seleccionadas y en adidas.com/football.

FUENTE: REAL MADRID

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