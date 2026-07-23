José Caballero envia mensaje en redes sociales por la polémica con reglas de MLB

El jugador de los Yankees de Nueva York José Caballero envió un mensaje en sus redes sociales sobre lo que está pasando con la regla en el cajón de bateo en la que ha tenido polémicas en los últimos juegos.

Mensaje de José Caballero en redes sociales

"Es muy fácil inventar reglas y cambiar el deporte mas hermoso del mundo y después no hacerse responsable de las fallas de la misma. Sabes que están equivocados pero es muy difícil aceptar que un simple jugador que solo quiere jugar lo que siempre amo pueda adaptase y utilizarlo en su juego. Al final ellos son lo que mandan y hacen y deshacen cuando y cómo quieren y los demás solos les toca calla y obedecer".