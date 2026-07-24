BÉISBOL Béisbol Nacional -  24 de julio de 2026 - 08:05

Nacional de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 24 de julio

Repasa los partidos que hay para hoy viernes 24 de julio en el lll Campeonato Nacional de Béisbol U23 en su quinta jornada.

Nacional de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 24 de julio

Nacional de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 24 de julio

FOTO / FEDEBEIS

Este viernes 24 de julio continúan las acciones del III Campeonato Nacional de Béisbol U23, con emocionantes encuentros de la quinta jornada a disputarse en diferentes escenarios del país.

Con tres fechas disputadas, los metropolitanos lideran la tabla de posiciones con récord de 3-0, Azuero sigue con 2-1 Igual que Occidente, mientras que Coclé tiene 1-2, Panamá U18 1-2 y Oeste se encuentra en el fondo con 0-3.

La jornada cuatro de este jueves 23 de julio fue candelada por la lluvia y reprogramada para este sábado 25 de julio.

Partidos para hoy viernes 24 de julio en el Nacional de Béisbol U23

  • Preselección U18 de Panamá vs Coclé en la Academia Mariano Rivera (7:00 pm)
  • Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas (7:00 pm)
  • Panamá Metro vs Azuero en el Estadio Nacional Rod Carew (7:00 pm)

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