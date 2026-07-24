Nacional de Béisbol U23: Partidos para hoy viernes 24 de julio FOTO / FEDEBEIS

Este viernes 24 de julio continúan las acciones del III Campeonato Nacional de Béisbol U23, con emocionantes encuentros de la quinta jornada a disputarse en diferentes escenarios del país.

Con tres fechas disputadas, los metropolitanos lideran la tabla de posiciones con récord de 3-0, Azuero sigue con 2-1 Igual que Occidente, mientras que Coclé tiene 1-2, Panamá U18 1-2 y Oeste se encuentra en el fondo con 0-3.

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