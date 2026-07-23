El croata Luka Modric renovó este jueves con el Milan por una temporada más, hasta junio de 2027, después de incorporarse al club hace un año, disputar 37 partidos, anotar dos goles y convertirse en uno de los referentes y líderes del equipo.
SERIE A Fútbol Internacional - 23 de julio de 2026 - 11:18
Luka Modric renueva una temporada más con el AC Milan
Luka Modric seguirá utilizando los colores del AC Milan por lo menos una temporada más al renovar hasta 2027.
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Luka Modric continuará con el AC Milan
"El futuro todavía lleva su nombre. La historia de Luka como rossonero continúa", señaló el Milan en su comunicado oficial para confirmar la ampliación del vínculo con el exjugador del Real Madrid.
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