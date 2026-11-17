Repasa los partidos para hoy martes 17 de noviembre en la Liga de Naciones CONCACAF donde se definen los últimos cupos para el Final Four.
FÚTBOL Fútbol Internacional - 17 de noviembre de 2026 - 07:48
Liga de Naciones CONCACAF: Partidos para hoy martes 17 de noviembre
Repasa los partidos para hoy martes 17 de noviembre en la Liga de Naciones CONCACAF donde se definen los últimos cupos para el Final Four.
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Partidos para hoy en la Liga de Naciones CONCACAF
- El Salvador vs San Martín a las 8:00 P.M.
- Nicaragua vs Montserrat a las 10:00 P.M.
Cuartos de Final
- Estados Unidos vs Haití a las 7:00 P.M.
- México vs Jamaica a las 9:30 P.M.
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