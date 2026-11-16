Qatar vs Panamá Sub-17: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el Mundial Sub-17

Panamá Sub-17 dirigida por Felipe Baloy, hace su estreno en el Mundial Sub-17 ante los locales, Qatar.

La "rojita" terminó primero en su grupo de las eliminatorias de Concacaf para la Copa Mundial Sub-17.

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Tras cuatro participaciones previas, su mejor participación fue en el 2011 donde avanzaron a la ronda de 16.

En su último amistoso previo al Mundial igualaron 1-1 ante Vietnam en partido amistoso.

Luego jugarán el 22 de noviembre frente a Grecia en el Aspire Zone (Campo 9) y cierran la ronda de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto en el Aspire Zone (Campo 3).

Fecha, hora y dónde ver Qatar vs Panamá Sub-17

Fecha: Jueves 19 de noviembre

Hora: 10:30 A.M. (Hora de Panamá)

Lugar: Aspire Zone - Campo 2

Dónde ver: A través de la señal de RPC Deportes.