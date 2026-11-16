El invicto panameño José Núñez aterrizó en suelo patrio y fue recibido de gran manera por familiares y amigos, que mostraron su aprecio al ahora también campeón FECARBOX de la categoría de peso superligero.

Núñez, quien aumentó su marca como posesional a 19-0-1, 8 KOs volvió con su título AMB Continental Américas en mano, una gran sonrisa y con la mira puesta en seguir colocando su nombre en la historia del boxeo.

El recibimiento de José Núñez

Gran cantidad de familiares, entre ellos el padre, la madre y el hermano menor de "Josesito" mostraron su inmenso cariño al invicto oriundo de Curundú, que se rindió en un caluroso abrazo junto a los suyos.

"El Magnífico" también brindó declaraciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, dejando claro que la meta es ir próximamente por un título mundial y hacer crecer su legado.

El púgil de 28 años de edad se coloca ahora en dos rutas hacía una oportunidad titular, ya que llegaba como alto clasificado de la Asociación Mundial de Boxeo y ahora de igual forma al ganar el título FECARBOX ascenderá también a lo más alto de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo.

Los actuales monarcas de la categoría son Gary Antuanne Russell (AMB) y el británico Dalton Smith (CMB), nombres a los que se podría perfilar el panameño para un futuro choque de alto nivel.