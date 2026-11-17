El invicto y alto clasificado mundial de peso superligero José Núñez habló en su llegada a suelo patrio, tras derrotar por decisión al mexicano Bryan Flores y hacerse con el cinturón FECARBOX en velada de ProBoxTV y Kings Promotions en El Paso, Texas.

Núñez (19-0-1, 8 KOs) mostró su agradecimiento al pueblo panameño y dejó claro que busca hacerse con el título mundial para escribir su nombre con letras doradas en la historia.

José Núñez en su llegada a Panamá

"Primeramente gracias a Dios, a todos los que están aquí presente, son parte de este triunfo, darle gracias a todo el pueblo panameño que me estuvo viendo, bridando el apoyo. Me siento muy contento de haber logrado este gran triunfo, que se que es muy bueno para mi carrera", señaló "El Magnífico".

"Esto me abre las puertas a un campeonato del mundo, me siento orgulloso del trabajo que hice y aquí estoy, aquí está su campeón, el campeón de Panamá Dios primero", mencionó el invicto originario de Curundú.

"Se trabajó, estudiamos al rival, sabíamos que era aguerrido, así que usamos la escuela panameña, golpear y que no me golpeara, amarrar, manejar los tiempos. Sabía que estaba arriba en las tarjetas, terminé cerrando duro el asalto, le di un golpe al hígado que le hizo daño, hubieron dos caídas que no contaron, pero los jueces fueron justos", añadió Núñez.

"Quiero pelear con los mejores, hacer historia y que mi nombre quede en lo más alto", finalizó el púgil panameño de 28 años de edad.