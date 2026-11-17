La Selección de Panamá y Canadá son las dos primeras selecciones clasificadas al Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF.
El equipo de Thomas Christiansen tiene 4 puntos y diferencia de goles de +2 luego de su empate sin goles y triunfo en casa por 2-0.
Los canadienses tienen 6 puntos y +4 en diferencia de goles tras sus dos victorias ante Guatemala (2-3 y 4-1).
¿Quién sería el rival de la Selección de Panamá?
Estados Unidos tiene 3 puntos y +6, por lo que otra victoria lo colocaría de primero.
Por su parte Jamaica tiene 3 puntos, pero de remontar México, también llegaría a esos puntos.
Dependiendo de quién gane, Panamá podría quedar segundo, tercero o cuarto en la clasificación.