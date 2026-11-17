Final Four: La Selección de Panamá conocerá hoy a su rival en semifinales

La Selección de Panamá y Canadá son las dos primeras selecciones clasificadas al Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF.

Para esta noche, se definen los otros semifinalistas. Estados Unidos goleó 6-0 a Haití, mientras que Jamaica superó 3-2 a México.

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El equipo de Thomas Christiansen tiene 4 puntos y diferencia de goles de +2 luego de su empate sin goles y triunfo en casa por 2-0.

Los canadienses tienen 6 puntos y +4 en diferencia de goles tras sus dos victorias ante Guatemala (2-3 y 4-1).

¿Quién sería el rival de la Selección de Panamá?

Estados Unidos tiene 3 puntos y +6, por lo que otra victoria lo colocaría de primero.

Por su parte Jamaica tiene 3 puntos, pero de remontar México, también llegaría a esos puntos.

Dependiendo de quién gane, Panamá podría quedar segundo, tercero o cuarto en la clasificación.