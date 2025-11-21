Manuel Arias fue suspendido por FIFA por 6 meses y la FPF explica la situación

La Federación Panameña de Fútbol ( FPF) informa que ha sido notificada de una nueva sanción impuesta al señor Manuel Arias, Presidente de la FPF, por el Comité de Ética de la FIFA por supuestamente no haber cumplido al 100% con la sanción impuesta el 16 de enero del 2025 tras las declaraciones realizadas sobre una jugadora.

El Presidente Arias ha vuelto a ser sancionado por 6 meses, en esta caso hasta el 21 de mayo del 2026, período en el que no podrá participar en actividades relacionadas al fútbol federado.

La FPF explica lo que sucedió con Manuel Arias

Según los estatutos de la FPF, en ausencia del presidente Arias quedará el Primer Vicepresidente Fernando Arce liderando funciones hasta que finalice la sanción.

Es importante recalcar que la Federación Panameña de Fútbol continúa sin ser parte de ningún proceso pasado o presente ante ningún órgano jurisdiccional de la FIFA y esta sanción impuesta al presidente no afecta, ni afectará el normal funcionamiento de la institución.

En los últimos años, con el liderazgo del Presidente Arias, hemos fijado estrategias a corto, mediano y largo plazo y hemos establecido procesos administrativos internos de transparencia y cumplimiento, que permiten con seguridad continuar trabajando en los objetivos deportivos e institucionales que nos hemos trazado, agregando en los últimos días la clasificación de la Selección Mayor Masculina a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Federación Panameña de Fútbol continuará con la organización de la preparación de la Selección Mayor Masculina de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, como así también se continuará con el objetivo de potenciar el fútbol femenino a través de sus distintas selecciones, destacando la participación de la Selección Mayor Femenina del Clasificatorio de Concacaf que iniciará el 30 de noviembre.

FUENTE: FPF