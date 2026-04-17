Mundial 2026: FIFA presenta "Por Ella", interpretada por Los Ángeles Azules y Belinda

FIFA estrenó mundialmente Por ella, el segundo sencillo del álbum oficial del Mundial 2026 que abre una nueva fase dentro de la propuesta musical del torneo.

La pieza —publicada bajo el sello Def Jam Recordings—, combina la potencia vocal de la artista pop Belinda, el sonido inconfundible de la legendaria agrupación mexicana de cumbia Los Ángeles Azules y la producción característica de Tainy, ganador de varios premios GRAMMY®. Tanto la canción como el videoclip ya se pueden disfrutar en los principales servicios de streaming , listos para acompañar celebraciones en todo el mundo.

El estreno de Por Ella impulsa la evolución de la propuesta musical del torneo, concebida para reflejar la diversidad, la escala y la energía del Mundial de 48 selecciones. El nuevo tema fusiona el pop contemporáneo con la esencia rítmica de la cumbia, dando lugar a una banda sonora vibrante y universal a medida que crece la expectativa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

FIFA presenta segunda canción del Mundial 2026

“Es un gran honor formar parte del álbum oficial de la Copa Mundial —señaló Belinda—. Por Ella reúne la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo el Mundial puede generar. México, América Latina y el mundo entero se unen en esta celebración, y me entusiasma compartir una canción creada con tanta pasión”.

Tras él lanzamiento global de Lighter, el primer sencillo del álbum, Por Ella da continuidad a un proyecto musical innovador que se presentará progresivamente conforme avance el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia. En las próximas semanas se podrán disfrutar de nuevos sencillos que reflejarán una extraordinaria diversidad de géneros, culturas y artistas, de modo que cada aficionado pueda identificarse con al menos una de las propuestas.

“Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y nos alegra que sea en un proyecto musical de tanto peso y relevancia en el ámbito deportivo internacional. Representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos llena de orgullo y alegría. Estamos seguros de que cada corazón futbolero lo bailará y disfrutará tanto como nosotros al crearlo”, comentaron Los Ángeles Azules.

Por Ella aporta al álbum una identidad profundamente mexicana en español y encarna el espíritu del lema “De México para el mundo”. La canción inaugura además la primera de varias contribuciones del productor ejecutivo y creador de éxitos puertorriqueño Tainy, cuya trayectoria galardonada incluye colaboraciones con algunas de las figuras más influyentes de la música internacional.

El álbum, que reúne una amplia variedad de voces de todo el mundo, se seguirá presentando mediante varios lanzamientos en las próximas semanas. En conjunto, estas entregas tenderán un puente cultural entre el futbol y la música, a la vez que acerca a los aficionados tanto a los artistas que admiran como al deporte que une el mundo.

FUENTE: FIFA