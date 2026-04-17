 Moisés Caicedo renueva con el Chelsea hasta el 2033

El ecuatoriano Moisés Caicedo, centrocampista del Chelsea, ha renovado su contrato con el club inglés hasta 2033.
Moisés Caicedo renueva con el Chelsea
A sus 24 años, Caicedo ha jugado 140 partidos para el Chelsea y ha marcado ocho goles.
"Estoy muy contento por haber renovado. Creo en este equipo y en este club y en que vamos en la dirección correcta. Hay mucho que podemos lograr y tengo mucha hambre de ello y de mejorar cada día. Quiero ganar más títulos con el Chelsea y darlo todo por este club", dijo el ecuatoriano.
En su etapa en el Chelsea, Caicedo ha ganado una La Conferencia y el Mundial de Clubes, y esta temporada lucha por la FA Cup, donde están en semifinales, y por clasificarse a la Liga de Campeones la temporada que viene.