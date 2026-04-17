Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro gana y toma ventaja en las semifinales ante Colón

Bocas del Toro venció por pizarra de 5-2 a Colón en el Estadio Mariano Bula, para tomar ventaja en la serie semifinal del Campeonato Nacional Béisbol Mayor 2026 .

Los “tortugueros” anotaron 3 rayitas en el segundo episodio y 2 más en el octavo, para las definitivas 5 que les dieron el triunfo, con destacada actuación en el madero de Edwin Walden, que pegó de 4-1, con 3 empujadas.

En la lomita, Didier Vargas trabajó 5.2 episodios para ganar el partido en labor de abridor.

Chiriquí se pone a uno de la gran final del Béisbol Mayor 2026

La tropa chiricana superó 7-4 a Panamá Oeste para poner la serie a su favor por 3-1, con un full ante Jonathan Saavedra.

Saavedra se fue de 4-2, con 3 remolcadas, mientras que el joven derecho Joans Montenegro se apuntó el triunfo en la lomita del diamante del Estadio Mariano Rivera, entrando como relevo para trabajar 3.1 episodios de tan solo 2 hits y sin carreras.

Ahora, Chiriquí se pone a un triunfo de conseguir el boleto a la Gran Final del torneo de pelota nacional, uno que ha sido histórico para los suyos, con los más de 800 imparables de Jonathan Saavedra y Carlos Xavier Quiroz.