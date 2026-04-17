Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro gana y toma ventaja en las semifinales ante Colón

Bocas del Toro venció por pizarra de 5-2 a Colón en el Estadio Mariano Bula, para tomar ventaja en la serie semifinal del Campeonato Nacional Béisbol Mayor 2026.
En la lomita, Didier Vargas trabajó 5.2 episodios para ganar el partido en labor de abridor.
Chiriquí se pone a uno de la gran final del Béisbol Mayor 2026
La tropa chiricana superó 7-4 a Panamá Oeste para poner la serie a su favor por 3-1, con un full ante Jonathan Saavedra.
Saavedra se fue de 4-2, con 3 remolcadas, mientras que el joven derecho Joans Montenegro se apuntó el triunfo en la lomita del diamante del Estadio Mariano Rivera, entrando como relevo para trabajar 3.1 episodios de tan solo 2 hits y sin carreras.
Ahora, Chiriquí se pone a un triunfo de conseguir el boleto a la Gran Final del torneo de pelota nacional, uno que ha sido histórico para los suyos, con los más de 800 imparables de Jonathan Saavedra y Carlos Xavier Quiroz.