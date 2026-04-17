TENIS Tenis -  17 de abril de 2026 - 09:31

Carlos Alcaraz es baja del Masters 1000 de Madrid por lesión en la muñeca

Carlos Alcaraz se une a Novak Djokovic como las principales bajas del Masters 1000 de Madrid por la lesión en su muñeca.

Carlos Alcaraz es baja del Masters 1000 de Madrid por lesión en la muñeca

Carlos Alcaraz es baja del Masters 1000 de Madrid por lesión en la muñeca

El tenista español Carlos Alcaraz anunció este viernes su baja para el Masters 1000 de Madrid sobre tierra batida que comienza el próximo lunes en las instalaciones de la Caja Mágica, tras no recuperarse de una lesión de muñeca que le hizo retirarse del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofe Conde de Godó hace sólo dos días.

Carlos Alcaraz es baja para el Open de Madrid

La baja de Alcaraz, número dos del mundo, que no estará en Madrid por segundo año consecutivo, se une a la del serbio Novak Djokovic, que horas antes también confirmó su ausencia en el torneo de la capital española

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