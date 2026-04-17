El tenista español Carlos Alcaraz anunció este viernes su baja para el Masters 1000 de Madrid sobre tierra batida que comienza el próximo lunes en las instalaciones de la Caja Mágica, tras no recuperarse de una lesión de muñeca que le hizo retirarse del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofe Conde de Godó hace sólo dos días.
TENIS Tenis - 17 de abril de 2026 - 09:31
Carlos Alcaraz es baja del Masters 1000 de Madrid por lesión en la muñeca
Carlos Alcaraz se une a Novak Djokovic como las principales bajas del Masters 1000 de Madrid por la lesión en su muñeca.
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