¡Nunca nos rendiremos! Kylian Mbappé da la cara después de la derrota frente al Bayern Múnich

“Intentamos hasta el final, pero no fue suficiente, es decepcionante ser eliminados de una competencia tan importante. ¡Nunca nos rendiremos!”, fueron las primeras declaraciones del delantero francés Kylian Mbappé 24 horas después de su eliminación con el Real Madrid ante el Bayern Múnich vía Instagram.

El delantero suma su segundo año consecutivo sin ganar la Champions League con el equipo ‘blanco’ ahora de las manos del equipo alemán.

Mbappé anotó para los blancos, pero a pesar de su aportación en el tercer gol, no fue suficiente para que su equipo avanzara a la siguiente ronda. Con este tanto llegó a 15 goles en esta edición siendo el máximo goleador. Esta cuenta personal lo posiciona como la tercera cifra más goleadora del campeonato solo superado por Cristiano Ronaldo con 16 tantos y 17 en una sola temporada.

¿Qué sigue para Kylian Mbappé?

El francés ahora buscará junto a su equipo recortar una diferencia de nueve puntos al FC Barcelona en su lucha por LaLiga EA Sports ahora, único torneo que siguen en competencia tras ser eliminados en La Copa del Rey y ahora Champions League, además Mbappe también lucha por la permanencia del el Pichichi (máximo goleador) de La Liga que lidera con 23 goles totales seguido por Verad Muriqi con 21.

A falta de 7 jornadas el francés se enfrentará al equipo catalán el próximo 10 de mayo.