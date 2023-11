Mariano Torres se defiende de acusaciones del panameño Freddy Góndola

"Sábes las cosas que me dicen dentro de la cancha y no digo nada, nunca dije nada. Ya me pasó en otro momento y cuando fuimos a declarar no dijeron nada, entonces, tantas cosas que me dicen dentro de la cancha y nunca digo nada por soy jugador de fútbol y entiendo cómo se juega", señaló Mariano Torres.