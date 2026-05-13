Selección de Panamá: ¿Cuáles son próximos amistosos antes del Mundial 2026?

La Selección de Panamá tiene compromisos previo al Mundial 2026. Visitará a Brasil, recibirá a República Dominicana y se medirá ante Bosnia y Herzegovina.
Luego el miércoles 3 de junio, Panamá se medirá a la selección de República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 7:45 p.m.
Para el tercer compromiso el rival será la también mundialista selección de Bosnia y Herzegovina y ambas selecciones se estarán enfrentando el próximo sábado 6 de junio a las 2:00 p.m. en el Energizer Park, en la ciudad de St. Louis, Missouri.
Partidos de la Selección de Panamá en el Mundial 2026
- Miércoles, Junio 17 - 6pm: Ghana vs. Panamá en Toronto
- Martes, Junio 23 – 6pm: Panamá vs. Croacia en Toronto
- Sábado, Junio 27 – 4pm: Panamá vs. Inglaterra en East Rutherford, NJ