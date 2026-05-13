MAREA ROJA Marea Roja -  13 de mayo de 2026 - 08:35

Selección de Panamá: ¿Cuáles son próximos amistosos antes del Mundial 2026?

La Selección de Panamá tiene compromisos previo al Mundial 2026. Visitará a Brasil, recibirá a República Dominicana y se medirá ante Bosnia y Herzegovina.

Panamá se medirá como visitante a la cinco veces campeona del mundo Brasil, el próximo domingo 31 de mayo en el histórico Estadio Maracaná, en la ciudad de Río de Janeiro, en el marco de la despedida de la escuadra brasileña previo a su viaje al Mundial.

Luego el miércoles 3 de junio, Panamá se medirá a la selección de República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 7:45 p.m.

Para el tercer compromiso el rival será la también mundialista selección de Bosnia y Herzegovina y ambas selecciones se estarán enfrentando el próximo sábado 6 de junio a las 2:00 p.m. en el Energizer Park, en la ciudad de St. Louis, Missouri.

Partidos de la Selección de Panamá en el Mundial 2026

  • Miércoles, Junio 17 - 6pm: Ghana vs. Panamá en Toronto
  • Martes, Junio 23 – 6pm: Panamá vs. Croacia en Toronto
  • Sábado, Junio 27 – 4pm: Panamá vs. Inglaterra en East Rutherford, NJ

