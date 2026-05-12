Selección de México revela prelista de convocados para el Mundial 2026

Los centrocampistas Marcel Ruiz, del Toluca, y Diego Lainez, de Tigres UANL, destacaron este martes en la prelista de 55 convocados de la selección de México que anunció el seleccionador Javier Aguirre.

Esta lista se reducirá a los 26 que asistirán al Mundial a más tardar el próximo 1 de junio.

Marcel Ruiz es una de las sorpresas luego de que parecía quedaría fuera por la rotura parcial del ligamento cruzado anterior que sufrió en marzo pasado, lesión que decidió no operarse y optar por un tratamiento conservador para tener la oportunidad de asistir a la justa mundialista.

En el caso de Diego Lainez, quien había sido borrado en las anteriores convocatorias de Aguirre por una supuesta indisciplina, apareció en esta lista de 55 futbolistas.

Hirving Lozano, jugador que está borrado del San Diego de la MLS, no tiene posibilidades de ir al Mundial al quedar fuera en esta prelista.

Prelista de 55 convocados de la selección de México para el Mundial 2026:

Guardametas: Alex Padilla (Athletic Club), Antonio Rodríguez, (Tijuana) Carlos Acevedo (Santos); Carlos Moreno (Pachuca); Guillermo Ochoa (AEL Limassol); y Raúl Rangel (Guadalajara).

Defensas: Bryan González (Guadalajara); César Montes (Lokomotiv); Edson Álvarez (Fenerbahce); Eduardo Águila (San Luis); Everardo López (Toluca); Israel Reyes (América); Jesús Angulo (Tigres UANL); Jesús Gallardo (Toluca); Jesús Gómez (Tijuana); Johan Vázquez (Génova); Jorge Sánchez (Paok); Julián Araujo (Celtic); Luis Rey (Puebla); Mateo Chávez (AZ Alkmaar); Ramón Juárez (América); Richard Ledezma (Guadalajara); Víctor Guzmán (Monterrey).

Centrocampistas: Alexei Domínguez (Pachuca); Alexis Gutiérrez (América); Álvaro Fidalgo (Real Betis); Brian Gutiérrez (Guadalajara); Carlos Rodríguez (Cruz Azul); Denzell García (Juárez); Diego Lainez (Tigres UANL); Efraín Álvarez (Guadalajara); Elías Montiel (Pachuca); Erick Sánchez (América); Erik Lira (Cruz Azul); Gilberto Mora (Tijuana); Isaías Violante (América); Jordan Carrillo (Pumas UNAM); Kevin Castañeda (Tijuana); Luis Chávez (Dínamo Moscú); Luis Romo (Guadalajara); Marcel Ruiz (Toluca); Obed Vargas (Atlético de Madrid); Orbelín Pineda (AEK Atenas); Ricardo Angulo (Toluca).

Delanteros: Alexis Vega (Toluca); Armando González (Guadalajara); César Huerta (Anderlecht); Germán Berterame (Inter Miami); Guillermo Martínez (Pumas UNAM); Julián Quiñones (Al-Qadisiyah); Raúl Jiménez (Fulham); Roberto Alvarado (Guadalajara); Santiago Giménez (Milan).

FUENTE: EFE